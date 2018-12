Emprego na região Norte a crescer acima da média nacional

Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O emprego na região Norte continua a crescer acima da média nacional, tendo registado uma subida homóloga de 2,6% no 3º trimestre de 2018, revelam os dados do relatório Norte Conjuntura.

Os números divulgados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) revelam que este crescimento, registado entre julho e setembro, foi impulsionado sobretudo pelas áreas da construção, indústrias transformadoras e pelo emprego na administração pública, tendo a taxa de desemprego na região se mantido nos 7,2%.

Os indicadores trimestrais relativos ao consumo privado e ao investimento dão igualmente nota de uma evolução positiva no trimestre em análise, em particular em dois indicadores que inverteram a tendência negativa que tinha dominado a primeira metade do ano.

São eles: o valor das importações de máquinas e outros bens de capital (exceto material de transporte) e o emprego no setor da construção, com um ganho de 16,5%.

O verão fica, também, marcado por um crescimento regional do número de dormidas (2,9%), o que contraria a variação homóloga negativa a nível nacional (-1,7%).

Os indicadores de proveitos totais e de aposento mantiveram elevados níveis de crescimento (7,8% e 8,1%, respetivamente), embora em desaceleração.

O relatório Norte Conjuntura, que trimestralmente apresenta as tendências da evolução económica na região no curto prazo, refere que o comportamento das exportações de mercadorias por parte de empresas do Norte teve uma variação homóloga nominal praticamente nula (0,7%, que compara com 5,8% no trimestre anterior) e com variações negativas em agosto e setembro.

O abrandamento, sublinha-se no documento, "foi motivado sobretudo pela evolução das exportações de produtos tradicionais, como o vestuário de malha, o mobiliário e o calçado, bem como de máquinas, aparelhos e materiais elétricos".

Os dados revelam ainda que o PIB português cresceu 2,1% em volume, desacelerando face ao resultado do trimestre anterior (2,4%), mas superando o crescimento observado na média da União Europeia e da zona euro (1,9% e 1,7%, respetivamente).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta o valor do crescimento em volume do PIB [Produto Interno Bruto] do Norte em 2016, a anterior estimativa era de 1,9%, mas o valor definitivo agora divulgado é de 2,7%.

Assim, e de acordo com o relatório, "2016 foi afinal um ano de aceleração e não de abrandamento do crescimento económico na Região do Norte, uma vez que em 2015 o crescimento tinha sido de 2,2%".

Para 2017, os resultados provisórios indicam um crescimento de 2,5% no Norte e 2,8% no país.