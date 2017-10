Empresa de gás natural Fenosa muda sede de Barcelona para Madrid

Hoje às 16:24, atualizado às 16:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do banco Sabadell, a multinacional de gás natural Fenosa também aprovou a mudança da sua sede social de Barcelona para Madrid, na sequência do risco de declaração unilateral de independência desta região.

A Gas Natural Fenosa aprovou, esta sexta-feira, a mudança da sua sede social para fora da Catalunha numa reunião extraordinária do conselho de administração.

A multinacional energética reage assim à possibilidade de o governo regional catalão poder fazer uma declaração unilateral de independência na sequência do referendo do passado dia 1 de outubro, considerado ilegal pelo governo espanhol.

A Galiza foi outra localização analisada, mas o facto da energética ter dois grandes complexos na capital espanhola pesou na decisão, explica o "El País".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Também o banco Caixabank está esta sexta-feira a estudar a eventual mudança da sua sede social para Las Palmas e, na quinta-feira, o banco Sabadell anunciou a mudança da sua sede social para Alicante.

No mesmo sentido, a operadora de telecomunicações Eurona já anunciou que vai mudar a sua sede social de Barcelona para Madrid, tal como a empresa biotecnológica Oryzon com vista a "otimizar as suas operações e a relação com os seus investidores". Com esta decisão, as suas ações subiram mais de 12%.

Outro caso é o da têxtil Dogi International, que decidiu alterar a sede social para Madrid numa reunião de emergência na quinta-feira à noite.