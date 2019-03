Empresas criadas aumentam em fevereiro quase 24% e insolvências caem 1%

Hoje às 11:55 Facebook

As empresas criadas em Portugal aumentaram 23,9% em fevereiro, para 4.668, em termos homólogos, enquanto as insolvências recuaram 1%, para 494, face a igual mês de 2018, indicou a Iberinform.

De acordo com a filial da Crédito y Caución, empresa de seguros de crédito no mercado interno e à exportação, em fevereiro houve um decréscimo nas insolvências para 494, o que representou menos cinco que no período homólogo do ano passado (-1%).

Já as novas empresas, no segundo mês deste ano, aumentaram de 3.769 em 2018 para 4.668, isto é, mais 899 novas empresas em termos homólogos (+23,9%).

O estudo da Iberinforma refere ainda que, até fevereiro, o número de insolvências denotou um aumento de 3,5%, com mais 34 insolvências, para um total de 1.007, embora o seu valor acumulado se apresente inferior a 2016 e 2017.

Observa-se ainda um aumento de 25,1% no acumulado da criação de novas empresas relativamente ao ano transato, para um total de 11.330 constituições.

O documento assinala também que as declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas diminuíram 12%, com menos 30 ações face ao ano passado, enquanto os encerramentos com plano de insolvência caíram de 16 em 2018 para quatro até ao final de fevereiro deste ano (-25%).

Já as declarações de insolvência, correspondentes ao encerramento de processos, aumentaram de 442 para 596 (+34,8%). No computo geral há a registar um acréscimo de 34 ações de insolvência face aos primeiros dois meses do ano passado que se traduz num acréscimo já mencionado de 3,5%.

Lisboa e o Porto são os distritos com mais insolvências, 201 e 257 respetivamente.

Em relação a 2018, verifica-se uma queda de 24,4% em Lisboa e um aumento de 29,1% no Porto.

Segundo a Iberinform, Lisboa surge à frente com 3.569 novas empresas constituídas (+15%), seguindo-se o Porto com 2.062 empresas (+24,4%).

Setúbal, por sua vez, registou 886 constituições (+33,2%), seguida de Braga (859 empresas e +32%), Faro (672 empresas e +20,9%), Aveiro (551 empresas e +30,5%), Leiria (459 empresas, +35,4%), Coimbra (343 empresas, +42,3%), Santarém (332 empresas, +39,5%) e Viseu com 255 empresas e um aumento de 30,8% face a fevereiro de 2018.