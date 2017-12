Espanha assina acordo para salário mínimo de 850 euros em 2020

Hoje às 12:06, atualizado às 12:07 Facebook

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que o Executivo e os parceiros sociais assinaram um acordo sobre o aumento do Salário Mínimo Nacional que passará dos atuais 707,6 euros para os 850 euros em 2020.

No Palácio da Moncloa, Mariano Rajoy e a ministra do Emprego, Fátima Báñez, assinaram um acordo com os secretários-gerais da CCOO - Confederação Sindical das Comissões Operárias e a UGT - União Geral dos Trabalhadores, Unai Sordo e Pepe Álvarez, respetivamente, e os presidentes de CEOE - Confederação Espanhola das Organizações Empresariais, Juan Rosell e Cepyme - Confederação Espanhola das Pequenas e Médias Empresas, Antonio Garamendi.

Para 2018, o Salário Mínimo Nacional subirá 4% até aos 735,9 euros, em 14 pagamentos, e nos restantes anos aumentará até 850 euros, em 2020.