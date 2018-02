Estação de CTT na Feira passa para loja de materiais de construção

Hoje às 13:09 Facebook

A estação de correios a encerrar em Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira, será substituída por um balcão de atendimento numa loja próxima de materiais de construção.

A concretização da mudança deverá verificar-se ainda durante este mês e, segundo fonte oficial dos CTT, o critério que prevaleceu na seleção entre diferentes candidatos dispostos a acolher o chamado "ponto CTT" foi a curta distância entre a estação de correios atual e o estabelecimento que o irá substituir.

"Os CTT confirmam a abertura de um novo ponto de acesso CTT em Paços de Brandão, nas instalações do parceiro FERCAP, que distam apenas 130 metros da atual loja, conseguindo-se desse modo manter a prestação do serviço praticamente no mesmo local", informou fonte oficial da empresa postal.

"O novo posto de correio será equipado e sinalizado pelos CTT, e entrará em atividade ainda durante este mês. Os serviços da atual loja só serão transferidos depois de o novo posto estar aberto e em funcionamento, pelo que haverá sempre uma continuidade da presença dos CTT no local", acrescentou.

Ainda segundo a mesma fonte, o balcão de correios a funcionar na FERCAP terá "todos os serviços postais" existentes na estação ainda em funcionamento, "no que se inclui o pagamento de vales de prestações sociais".

A distribuição do correio ao domicílio, por sua vez, não será afetada com a mudança e manter-se-á "nos moldes atuais, uma vez que a rede de carteiros é autónoma da rede de atendimento".

As mudanças anunciadas para os CTT de Paços de Brandão motivaram, na semana passada, o envio de uma petição com 1120 assinaturas à Assembleia da República, apelando à intervenção dos deputados no sentido de impedirem que a freguesia perdesse os serviços de que vinha usufruindo na sua estação de correios. Contactado pela Lusa, o promotor desse abaixo-assinado admitiu que a solução encontrada junto da FERCAP "já se adivinhava".

"Já estávamos à espera que fosse esse o local escolhido e, motivações à parte, para nós o que importa é que no novo balcão se mantenham as mesmas funcionalidades que tínhamos antes nos correios normais", afirmou Germano Gonçalves.

O porta-voz dos subscritores da petição garantiu que "a população vai estar atenta" à mudança e avisou: "Se houver algum serviço que falhe, nós lá estaremos para reclamar e desta vez não nos vamos ficar por petições".