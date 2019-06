Receita fiscal aumenta 9,8% até maio

Hoje às 19:11 Facebook

O Estado arrecadou mais 1374,9 milhões de euros em impostos nos primeiros cinco meses do ano face ao mesmo período de 2018, num total de 15394,4 milhões de euros.

"Nos primeiros cinco meses do ano, a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 1.374,9 milhões de euros (+9,8%) face ao período homólogo", indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO) na execução orçamental divulgada esta sexta-feira, adiantando que este desempenho foi "fortemente influenciado pela evolução de dois dos principais impostos: IVA e IRS".

No total, a receita fiscal ascendeu a 15.394,4 milhões de euros até maio, o que representa um aumento de 9,8% face ao mesmo mês de 2018. Em abril, o valor total de impostos arrecadado pelo Estado tinha aumentado 7,6% na comparação com o período homólogo.