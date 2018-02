Estado aumenta capital social da STCP em 56,3 milhões de euros

Hoje às 11:57 Facebook

O Estado reforçou o capital social na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto em cerca de 56,3 milhões de euros por conversão de créditos que detinha sobre a empresa.

De acordo com informação transmitida pela STCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o aumento de capital foi concretizado "através da emissão de 11.274.421 novas ações nominativas com o valor de cinco euros cada, por conversão dos créditos detidos pelo Estado/Direção Geral do Tesouro e Finanças, que se venceram em 30 de novembro de 2017".

Com esta operação, "o capital social da STCP é atualmente de 213.152.770 euros", lê-se no comunicado.

O último aumento de capital da STCP tinha sido realizado em julho de 2017, em quase 13,5 milhões de euros.

Já em fevereiro do ano passado o Estado tinha reforçado o capital social desta empresa de transporte público do Grande Porto em 27,5 milhões de euros por conversão de créditos que detinha sobre a empresa.

A nova administração da STCP, que materializa o novo modelo de gestão da empresa acordado entre o Estado (único acionista) e os municípios do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Valongo e Maia, tomou posse no dia 02 de janeiro.

Apesar de continuar a ser propriedade do Estado, a gestão da STCP está a cargo, durante sete anos, destes seis municípios servidos pela rede da STCP.