Estado deve 5,2 milhões de euros em melhorias energéticas

Câmaras e privados à espera de ser ressarcidos por investimentos ambientais. Serviços atribuem atrasos à falta de pessoal e muitos emails.

Quem fez obras em casa ou em edifícios da administração pública nos últimos três anos, incentivado pelo Fundo de Eficiência Energética (FEE) para medidas de promoção ambiental, está agora a fazer contas à vida. O Estado deve mais de cinco milhões de euros a entidades públicas, privados e associações em apoios à reconversão e poupança energética.

Desde 2016, quando arrancaram várias linhas de financiamento com vista a promover o uso racional da energia em edifícios públicos e privados, houve mais de 3000 candidaturas a este fundo, sendo que a maioria ainda espera ser ressarcida pelas obras realizadas, compra de janelas ou instalação de painéis solares. No caso de câmaras municipais pequenas, os atrasos estão a afetar as contas.

