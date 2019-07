Estado perto de abrir concurso para mil técnicos especializados

Hoje às 12:34 Facebook

O Estado prepara-se para abrir um concurso com vista à contratação de mil técnicos especializados. O envelhecimento dos quadros da Função Púbica e a reposição da capacidade de resposta estarão na base da decisão da Ministra da Presidência.

O objetivo deste concurso é "principalmente reforçar os centros de competências, os gabinetes de estatística e de planeamento e as diversas direções-gerais que fazem trabalho de estatística, planeamento e de desenho de políticas públicas", disse, ao jornal "Público", Mariana Vieira da Silva, ministra da presidência.

Áreas como a estatística, gestão, planeamento e serviços jurídicos estão entre as que mais vão beneficiar com este concurso público.

No final do ano passado, de acordo com o que escreve o "Dinheiro Vivo", cerca de um terço dos funcionários públicos tinha mais de 55 anos, o que corresponde a 200 mil funcionários.