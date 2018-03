Estado vai emprestar 145 milhões aos lesados do BES sem garantias

ERIKA NUNES E PEDRO ARAÚJO Hoje às 00:39 Facebook

Governo resolve problema dos lesados do papel comercial por intermédio do fundo de recuperação de créditos gerido pela empresa privada Patris.

O Estado vai emprestar 145 milhões de euros ao fundo de recuperação de créditos para os lesados do Banco Espírito Santo (BES). Mas as condições e garantias do financiamento exigidas à sociedade gestora ainda estão por revelar.

