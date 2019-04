Estão a abrir quatro supermercados por semana em Portugal

Ana Marcela Hoje às 10:06 Facebook

Foi um ano rico de aberturas de lojas em 2018: quatro supermercados por semana. Só a Sonae, Jerónimo Martins, Lidl e Os Mosqueteiros investiram cerca de 350 milhões de euros em novas aberturas e remodelações.

As cadeias da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) criaram entre 5 e 7 mil postos de trabalho, adiantou Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED. Em 2019, as cadeias de retalho deverão investir mais de 300 milhões.

No ano passado, nasceram 165 supermercados, valor que sobe para 212 lojas se juntarmos o retalho não alimentar, segundo o Sale Index 2019, da Marktest Consulting. Lisboa foi o distrito com mais aberturas (51 lojas), seguido de Leiria e Setúbal (18 cada) e Évora (15). Porto, Coimbra e Viana do Castelo viram 13 unidades abrir portas no distrito.