Estes são os salários das profissões mais bem pagas do país

Dinheiro Vivo Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Setores do Turismo, Marketing, Saúde, Engenharia, Retalho e Tecnologia são os que têm as profissões com o salário mínimo anual mais elevado para este ano, segundo as perspetivas da consultora Michael Page.

O JN/Dinheiro Vivo analisou também quais são as profissões mais bem pagas em geral. Para isso, consultou todos os empregos cuja remuneração anual (sem bónus) é superior aos 40 mil euros anuais, ou seja, quase três mil euros por mês, um valor que contrasta com o salário médio em Portugal, que atualmente ronda os 850 euros. Nesta matéria, as áreas do Turismo, Marketing, Saúde, Engenharia, Retalho e Tecnologia são aquelas que agrupam um maior número de cargos cuja remuneração supera os 40 mil euros anuais e que pode ir até aos 110 mil euros por ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia