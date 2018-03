Hoje às 00:34 Facebook

A TAP apresentou, esta quinta-feira, o novo vídeo de segurança que, em breve, vai poder ver a bordo dos aviões da transportadora aérea nacional.

Com o mote "Portugal, um país onde o sol escolheu viver", o vídeo mostra paisagens e locais-chave do território nacional, mas são 16 estrangeiros que escolheram Portugal para viver quem dá a voz às instruções de segurança pré-voo.

"Através deles e do seu ponto de vista, o filme pretende mostrar a beleza única e distintiva do país", revela a empresa em comunicado, depois de o vídeo ter sido apresentado na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa. "Um país sofisticado, seguro, tolerante, que sabe receber e onde os estrangeiros se sentem tão em casa que fazem dele a sua. Um país que é nosso mas também do mundo".