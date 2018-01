Experiências de mobilidade animaram o fim de semana

Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

A Central Tejo acolheu o evento integrado no warm up da Lisbon Mobi Summit dedicado ao público em geral. Experimentar automóveis elétricos e conhecer de perto as novas soluções de mobilidade já disponíveis estiveram ao alcance dos que visitaram o local da exposição.

Sabia que em 1972 a Volkswagen desenvolveu uma versão elétrica da famosa pão de forma, a Elektro Bus, que chegou mesmo a tempo da crise petrolífera e tinha uma autonomia de 50 km? E tem ideia de que, já em 2020, a marca vai evoluir para a geração ID, que substitui a chave por uma app para abrir e conduzir o carro? É uma espécie de "regresso ao futuro" que o stand da Volkswagen ofereceu aos visitantes que afluíram à Central Tejo, através de uma exposição fotográfica, nas Experiências da Mobilidade.

No último fim de semana, os curiosos das tecnologias, adeptos dos carros elétricos e famílias em busca de experiências divertidas e pedagógicas puderam contactar de perto com as novas formas de mobilidade.

No espaço EDP, José Lemos, vendedor e residente em Massamá, sentado no interior encenado de um carro elétrico, ao lado da mulher, e, com uns óculos de realidade virtual, simula a experiência de condução limpa e silenciosa pelas ruas de Lisboa. "É agradável e suave", diz. Embora José Lemos sinta "curiosidade", adquirir um elétrico ainda não faz parte dos seus planos. Já Patrícia Almeida e o marido, Marco, deixaram-se surpreender pelo "conforto e silêncio" destes veículos, mas foram as vantagens ambientais e económicas que os deixaram a fazer contas de cabeça. Proprietários de uma engomadoria, o casal vê no elétrico a possibilidade de reduzir custos: "não tem gastos quase nenhuns a nível de consumo, 1,50 euros aos 100 km."

Há quem prefira o real e faça um test drive, à beira-Tejo, com os três modelos elétricos da Volkswagen, o UP, e-Golf e o híbrido Golf GTE. O que a maioria não sabe é que "estes veículos têm uma rapidez de arranque superior aos carros normais", explica Hugo Pedro, da VW. A velocidade não é, no entanto, o intuito de quem compra elétricos, mas sim a eficiência. "A mobilidade elétrica até pode contribuir para uma condução mais segura, porque quanto mais se acelera, mais se consome a bateria."

Os mais novos tiveram à disposição animações como o circuito de trotinetes Brisinha, da Brisa, vocacionado para a educação rodoviária. A empresa apresentou os vários serviços de mobilidade como o Via Verde Boleias, o Via Verde Estacionar e o DriveNow, uma solução de carsharing.