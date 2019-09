Explosão em motor de avião da TAP faz abortar descolagem

Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma explosão num motor de um avião da TAP que partia do Aeroporto de Lisboa fez abortar a descolagem, esta quarta-feira à tarde.

A avaria deu-se quando o avião ganhava potência para iniciar o movimento de partida. Os bombeiros do aeroporto foram chamados à pista.

Os movimentos no aeroporto estiveram interrompidos no período entre as 15.14 horas e as 15.45 horas.

A aeronave em causa é um Airbus A320-214, que iria realizar um voo até Veneza.

Alguns voos que chegavam a Lisboa foram obrigados a divergir.