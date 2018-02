Exportações crescem 10,1% e importações crescem 12,5% em 2017

Hoje às 12:16 Facebook

As exportações e as importações registaram em 2017 uma "significativa aceleração", aumentando 10,1% e 12,5% face a 2016, tendo o ano terminado com um agravamento do défice comercial para 13.843 milhões de euros.

Segundo as 'Estatísticas do Comércio Internacional' do Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento de 10,1% das exportações em 2017 representa uma "significativa aceleração" relativamente ao acréscimo de 0,8% verificado em 2016, enquanto a subida de 12,5% das exportações traduz uma "acentuada aceleração" relativamente ao crescimento de 1,5% do ano anterior.

No final de 2017, o défice da balança comercial atingiu 13.843 milhões de euros em 2017, um agravamento de 2.622 milhões de euros face ao ano anterior que se refletiu num decréscimo da taxa de cobertura em 1,8 pontos percentuais, para 79,9%.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações cresceram respetivamente 9,1% e 10,7% em 2017 (+2,3% e +5,1% em 2016) e o défice da balança comercial situou-se em 9.754 milhões de euros, correspondente a um aumento de 1.665 milhões de euros face a 2016.