Exportações e importações a subir até março

10 Maio 2018 às 12:53 Facebook

Twitter

As exportações de bens aumentaram 2,7% e as importações subiram 6,3% até março em termos homólogos.

Os dados reportados esta quinta-feira nas Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE) comparam com os crescimentos de 5,4% das exportações de 6,2% das importações observados no período de dezembro a fevereiro.

A desaceleração das exportações no primeiro trimestre resultou em grande parte da evolução homóloga registada no mês de março, em que recuaram 5,7%, depois de em fevereiro terem crescido 5,8%.

Em desaceleração no mês de março estiveram também as importações, que aumentaram 0,1% face aos 8,1% de fevereiro.

Segundo o INE, "estas evoluções refletem, em parte, efeitos de calendário, dado que março de 2018 teve menos dois dias úteis do que março de 2017.

Défice da balança comercial foi de 1207 milhões de euros, o que representa um agravamento de 306 milhões

Em março, o défice da balança comercial de bens foi de 1207 milhões de euros, o que representa um agravamento de 306 milhões de euros face ao mês homólogo de 2017.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 915 milhões de euros, correspondente a um aumento do défice de 231 milhões de euros em relação a março de 2017.

De acordo com o INE, em março as exportações decresceram 5,7% devido principalmente ao decréscimo de 19,3% registado no comércio extra-UE (-6,2% em fevereiro de 2018).

Já as importações aumentaram 0,1% devido ao comportamento do comércio intra-UE, que registou um acréscimo de +0,2% (+8,9% em fevereiro de 2018), dado que as importações Extra-UE decresceram 0,2% (+5,5% em fevereiro de 2018).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes e em termos homólogos, em março as exportações decresceram 5,6% e as importações diminuíram 0,8% (+7,2% e +8,9%, respetivamente, em fevereiro de 2018).

No que respeita às variações face ao mês anterior, em março de 2018 as exportações aumentaram 7,3% e as importações cresceram 9,9%, sobretudo devido ao comportamento do comércio intra-UE em ambos os fluxos.

Em março de 2018, face ao mês homólogo de 2017, quase todas as categorias económicas registaram decréscimos nas exportações, destacando-se as diminuições verificadas nos fornecimentos industriais (-7,2%) e bens de consumo (-10,5%). Nas importações destaca-se o crescimento no material de transporte (+10,5%).

No que se refere aos principais clientes de Portugal, em março salientam-se os decréscimos face ao mês homólogo de 2017 nas exportações para os EUA e Angola (-20,6% e -27,7%, respetivamente), sendo que apenas as exportações para a Alemanha aumentaram (+0,9%).

Entre os principais fornecedores, o INE reporta que em março apenas as importações de França, Bélgica e Países Baixos aumentaram (+4,9%, +11,2% e +5,4%, respetivamente), destacando-se, em sentido contrário, o decréscimo nas importações originárias da Rússia (-74,8%), fundamentalmente devido aos combustíveis e lubrificantes.