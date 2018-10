Falências milionárias valem mais de 1,5 mil milhões

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 08:38 Facebook

Twitter

Apenas sete insolvências de particulares com algum peso na sociedade deixam dívidas que superam o conjunto do passivo dos três grandes do futebol. Segundo a estatística oficial, mais de sete em cada dez casos dizem respeito a famílias.

Dava para construir uma nova Ponte Vasco da Gama e supera o passivo dos três grandes do futebol português. Usando o duplo critério da dimensão das dívidas e da importância social dos visados, o JN/Dinheiro Vivo concluiu que o valor das maiores insolvências de particulares conhecidas atingiu nos últimos anos mais de 1,5 mil milhões de euros. Corresponde a 0,7% do PIB previsto para este ano. Muitas confundem-se e resultam da queda de grandes grupos económicos, mas as maiores falências de particulares são de figuras praticamente desconhecidas do grande público.

O primeiro caso publicitado de uma figura pública a apresentar falência foi Cardoso e Cunha. O engenheiro ficou conhecido como Comissário da Expo-98, mas também teve cargos políticos: foi dirigente do PSD e ministro das Agricultura e Pescas de governos liderados por Francisco Sá Carneiro e Francisco Balsemão. O processo judicial contra Cardoso e Cunha foi desencadeado em 2004 pelo Banco Totta & Açores (atual Santander Totta) que requereu, junto do Tribunal do Comércio, a falência pessoal do então empresário. O antigo Comissário Europeu e ex-presidente da TAP decretou falência em 2006. Em causa estavam créditos não liquidados.

Os casos de figuras públicas envolvidas em processo de falência ganharam relevância nos últimos anos, sobretudo depois da crise financeira (2008) que arrastou muitos empresários, em concreto ligados ao setor da construção e do imobiliário. O processo com maior dimensão, pelos valores envolvidos, diz respeito a Emídio Catum, um discreto empresário que pediu a insolvência pessoal no dia 9 de julho do ano passado. No processo, solicitou o perdão da dívida de 697 milhões de euros. Créditos que, na grande maioria, pertencem à empresa pública Parvalorem que gere os ativos tóxicos que sobraram do antigo BPN.

O mais recente caso conhecido é o de Diogo Vaz Guedes. O gestor e empresário pediu a insolvência no final de setembro deste ano por não conseguir fazer face às dívidas. O ex-presidente da construtora Somague foi também sócio do presidente da EDP, António Mexia, no projeto hoteleiro Aquapura que entrou igualmente em insolvência. Entre os credores encontram-se a Caixa Geral de Depósitos, o Haitong Bank (ex-BESI) e o Novo Banco. De resto, o banco que resultou do colapso do BES já tinha avançado há cerca de um ano com uma ação de execução para cobrar uma dívida de 4,3 milhões de euros.

Mais mediático foi o caso de Vale e Azevedo, o ex-presidente do Benfica que foi declarado insolvente em 2014 pelo Tribunal de Sintra. A empresa "Vale e Azevedo Capital Consultadoria e Gestão Empresarial, SA" detida pelo antigo dirigente benfiquista também foi declarada insolvente em outubro de 2016, sendo o processo encerrado em dezembro do ano passado.

Estatística dos casos

Nos primeiros três meses deste ano, foram decretadas mais de 3358 insolvências de famílias. Um número que corresponde a quase 73% de todos os casos de falências entre pessoas singulares e empresas. Ou seja, mais de sete em cada dez são de particulares ou de famílias. Esta preponderância face às empresas começou a verificar-se a partir de 2012, pico da crise. Por exemplo, no ano passado, foram fechados nos tribunais 13760 processos de falência, insolvência e de recuperação. Destes, mais de 10 mil diziam respeito a particulares ou famílias e apenas 3747 a empresas.

A esmagadora maioria envolve valores relativamente pequenos. De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral da Política de Justiça, referentes ao primeiro trimestre deste ano, mais de 80% dos casos têm valores entre os 1000 euros e os 49 999 euros.

CASOS

Figuras públicas insolventes

Uns mais conhecidos do que outros, mas são todos casos de falências pessoais envolvendo muitos milhões de euros.

A primeira: Cardoso e Cunha, empresário, 15 milhões

Foi a primeira insolvência particular conhecida em Portugal de uma figura pública, até porque o Código de Insolvência só entrou em vigor em 2004. As empresas geridas pelo ex-Comissário da Expo-98 teriam, de acordo com auditorias, um "buraco" de 15 milhões de euros. Os principais credores eram os bancos: o Totta & Açores (atual Santander Totta) e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.

A mais recente: Diogo Vaz Guedes, gestor, 67 milhões

Diogo Vaz Guedes Foto: DR

É o caso mais recente de uma figura pública a pedir a insolvência pessoal. Diogo Vaz Guedes foi considerado um dos mais promissores gestores da nova geração. O ex-presidente da Somague tem dívidas superiores a 67 milhões de euros que resultam, maioritariamente, de garantias pessoais que prestou às sociedades Gespura e Stravaganza. O Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o Haitong Bank (ex-BES Investimento) são os maiores credores.

Maior insolvência, Emídio Catum, 697 milhões

Emídio Catum Foto: DR

O empresário da construção civil apresentou o pedido de insolvência no dia 9 de julho do ano passado, requerendo o perdão de uma dívida de quase 700 milhões de euros. Os maiores credores são instituições financeiras: Novo Banco e BCP, além da Parvalorem, uma das sociedades públicas que gere os ativos tóxicos do BPN. O processo vai ser reavaliado em 2022. Emídio Catum tem vários processos ainda a decorrer. No ano passado, o Novo Banco fez o pedido de insolvência do empresário do Montijo, numa ação que tem como credores o BCP, a CGD ou a Parvalorem.

António Araújo, agente de futebol, 15 milhões

Falência culposa de imobiliária

O Tribunal de Comércio de Gaia considerou culposa a falência de uma sociedade imobiliária em nome individual de António Araújo. A empresa fechou com dívidas superiores a 15 milhões de euros. Entre os credores destaca-se a Parvalorem que reclama 10,5 milhões de euros.

Joaquim Coimbra, empresário, 137,4 milhões

Joaquim Coimbra Foto: DR

Credores aceitam acordo

Em março deste ano, 18 credores do casal Joaquim Coimbra e Maria João Coimbra aceitaram os termos do Processo Especial para Acordo de Pagamento. Neste caso não se trata de uma insolvência, mas na prática o empresário acaba por perder os seus ativos, numa "liquidação controlada", como referiu o advogado ao "Negócios" no início deste ano. Entre os credores estão o BCP, a CGD, o Santander Totta, a Parvalorem, mas também o Fisco.

Nuno Vasconcellos, empresário, 9,7 milhões

Nuno Vasconcellos Foto: DR

Efeitos do colapso do BES

A insolvência do ex-presidente da Ongoing foi declarada em janeiro de 2017. A derrocada do universo empresarial da família Rocha dos Santos começou com a queda do Grupo Espírito Santo e mais tarde da Portugal Telecom, onde a Ongoing teve uma participação superior a 10%. Um dos principais credores é o BCP.

Aprígio Santos, ex-Presidente, da Naval 1.º de maio, 598 milhões

Aprígio Santos Foto: DR

A segunda maior falência

O empresário do ramo imobiliário devia em 2013 perto de 600 milhões de euros a vários credores dos quais se destacavam o BCP e o ex-BPN. Aprígio Santos era também o detentor da totalidade da participação no fundo imobiliário Lusíadas, gerido pelo Banif e que recorreu ao Plano Especial de Revitalização. De acordo com dados do portal CITIUS, o empresário também era ou é credor em vários processos de insolvência. As dívidas acumuladas por Aprígio Santos resultam, em grande parte, de empréstimos bancários contraídos junto da Banca por empresas que ele e a mulher detinham, tendo dado garantias pessoais. De acordo com as notícias vindas a público, o BCP era o maior credor com um montante de créditos a ultrapassarem os 250 milhões de euros. À data, em finais de 2013, o Estado era o segundo maior credor que, através da Parvalorem, reclamava uma dívida superior a 140 milhões de euros.

DÚVIDAS

Quando pedir

Quando não há perspetivas da situação financeira familiar se alterar e já não há nada a fazer e já estão esgotadas as possibilidade de negociação quer com os bancos quer com outros credores.

Como pedir

O processo apenas pode ser requerido junto do tribunal necessitando dos serviços de um advogado. Caso não tenha meios económicos para contratar um advogado, poderá recorrer ao Apoio Judiciário junto da Segurança Social.

Quem pode pedir

O próprio devedor, a pessoa que for legalmente responsável pelas dívidas do devedor, qualquer credor ou pelo Ministério Público em representação das entidades cujos interesses lhe estão legalmente confiados.

Efeitos

O devedor fica proibido de administrar e dispor dos bens que integrem a massa insolvente, uma vez que esses poderes passarão para o administrador de insolvência.

Fonte: Natália Nunes, jurista da DECO.