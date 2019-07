Família Amorim e Soares dos Santos entre os mais ricos em Portugal

Hoje às 18:00 Facebook

A edição portuguesa da revista Forbes divulgou, esta terça-feira, a lista dos mais ricos em Portugal. Apesar de na contagem existirem mais homens, 36, do que mulheres, 14, o primeiro lugar é dominado por Fernanda Amorim e a família.

A cara do Grupo Amorim continua a ser a mais rica de Portugal, com um fortuna avaliada em 4,174 milhões de euros. Em segundo lugar, destaca-se a família Soares dos Santos, que detém a Jerónimo Martins, com 3,554 milhões de euros.

Na lista, surge, em quarto ligar, José Neves, fundador da Farfetch, com uma riqueza avaliada nos 1,010 milhões de euros. O último lugar do top-10 é encabeçado por Luís Portela & Família, donos do grupo farmacêutico Bial, que contam 502 milhões de euros.

Uma das novidades desta lista é Mário Ferreira, responsável pelos cruzeiros do Douro, a Douro Azul, com uma fortuna avaliada em 354 milhões de euros.

O universo futebol também figura nesta lista, sendo Cristiano Ronaldo o seu primeiro representante, com uma riqueza avaliada em 439 milhões de euros. Jorge Medes, empresário de Cristiano Ronaldo, também aparece, contando com uma fortuna de 260 milhões de euros.

Eis a lista dos 10 mais ricos em Portugal para a Forbes

1. Maria Fernanda Amorim & família

Fortuna: 4173 milhões de euros

Principais ativos: Galp, Corticeira Amorim, Tom Ford e imobiliário

2. Alexandre Soares dos Santos & família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins e Walk"in Clinics

3. Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

Principais ativos: Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter

4. José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Principais ativos: Farfetch

5. Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Pestana

6. Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

7. Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Principais ativos: Jerónimo Martins

8. Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Principais ativos: Eurocash e Stock Spirits

9. Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Principais ativos: Grupo Luís Vicente e Refriango

10. Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Principais ativo: Bial