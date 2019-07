Famílias liquidam valor recorde em crédito à habitação

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 12:56 Facebook

Apesar das taxas de juro historicamente baixas, reembolsos antecipados atingem o nível mais alto.

Ao longo de 2018, as famílias portuguesas amortizaram antes do prazo a totalidade do crédito à habitação num montante superior a 4,2 mil milhões de euros. É o valor mais elevado desde que o Banco de Portugal (BdP) recolhe estes dados. A primeira vaga refere-se à informação entre outubro de 2009 e setembro de 2010.

De acordo com o relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho, registou-se um aumento de 8,3% do montante reembolsado, comparando com 2017. Os dados mostram que a capacidade das famílias portuguesas também aumentou. O valor médio de reembolso foi de 57 mil euros quando, no ano anterior, se tinha fixado nos 53,5 mil euros, o que representa um crescimento de 6,5%. Neste caso, também nunca o valor médio tinha sido tão elevado.

O reembolso antecipado - total ou parcial - do crédito à habitação tem tido nos últimos anos um comportamento que acompanha as variações do ciclo económico e do rendimento disponível das famílias. "Esta evolução [menos reembolsos antecipados] está em linha com a redução do rendimento disponível das famílias verificada no período", escreveu o BdP nos relatórios de 2012 e 2013, acrescentando que as dificuldades em mudar de banco também explicavam este comportamento.

Mercado imobiliário a mexer

Depois de uma cifra que ultrapassou os 3,5 mil milhões em 2010, os valores de amortização antecipada total foram caindo, atingindo o montante mais baixo em 2013, ainda no pico da crise financeira.

A maior capacidade financeira para liquidar o crédito da casa acompanha também a recuperação económica do país. A partir de 2014 os montantes voltam a subir, atingindo, no ano passado, o valor mais elevado da série.

No relatório de 2015, o BdP arriscou uma explicação para a mudança de comportamento dos portugueses. "[O reembolso] no crédito à habitação pode estar associado ao maior dinamismo do mercado imobiliário, uma vez que a troca de casa implica muitas vezes o reembolso total do crédito à habitação existente e a celebração de outro contrato para financiar a nova habitação", lê-se no documento do supervisor.

Também o valor médio do reembolso antecipado total do crédito à habitação atingiu, no ano passado, o montante mais elevado desde que existem dados, superando os 57 mil euros.

Este comportamento das famílias portuguesas pode parecer contraditório tendo em conta com o custo do empréstimo, medido através da taxa de juro média cobrada.

Juros baixos são para manter

A justificação para esta amortização antecipada pode residir, de facto, no "dinamismo do mercado imobiliário" a partir de 2015 como avançou o Banco de Portugal no relatório desse ano.

E as taxas de juro deverão manter-se baixas nos próximos tempos. É pelo menos essa a indicação que sai dos sucessivos discursos do ainda presidente do Banco Central Europeu que esta semana não mexeu nos valores da taxa de referência para a zona euro. No comunicado publicado depois da reunião do Conselho de Governadores em Frankfurt, na quinta-feira, o BCE indicou que as taxas deverão manter-se até ao final do primeiro semestre do próximo ano nos níveis atuais ou "em níveis inferiores", abrindo as portas a futuros cortes.