Fatura da água passa a mostrar consumo em litros

A fatura da EPAL, em Lisboa, e da Águas do Norte, que chega a 440 mil clientes vai mudar até ao final deste ano. O consumo de água passará a ser exibido em litros, em lugar dos atuais metros cúbicos. O objetivo passa por ajudar a poupar no consumo.

De acordo com o estudo apresentado esta terça-feira pela Águas de Portugal, há uma "dissonância" entre a consciência da necessidade de preservar água e os comportamentos quotidianos dos portugueses.

Segundo o jornal "Expresso", João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, reconhece que a alteração do indicador é uma "sugestão tão simples", mas que nunca lhe tinha passado pela cabeça. Para o ministro, esta mudança vai permitir ao consumidor perceber quantos litros terá poupado efetivamente, o que não é percetível quando a fatura aparece em metros cúbicos. "Em vez de a fatura dizer que uma pessoa gasta cinco metros cúbicos de água por mês, deve dizer que gasta cinco mil litros, o que torna a informação muito mais evidente e direta para o consumidor", afirma o ministro do Ambiente.

João Matos Fernandes adiantou também que a alteração vai avançar "até ao fim do ano" nas faturas dos clientes da EPAL e da Águas do Norte. A primeira abastece 350 mil pessoas no concelho de Lisboa e a segunda abastece 90 mil clientes de oito municípios do Noroeste. Em relação aos restantes sistemas, "a mudança vai ser sugerida".

A partir de junho deste ano avança também uma campanha de sensibilização para a poupança de água, que se focará em gastos específicos, como o facto de serem necessários 14 litros para lavar os dentes com água a correr e 175 litros de água para fazer um litro de refrigerante. A ideia passa por reforçar a campanha iniciada no final do ano passado durante a situação de seca severa que atingia o país.

O inquérito apresentado esta terça-feira pela Águas de Portugal teve uma amostra de 1662 pessoas com mais de 16 anos de todo o país. O estudo conclui que os portugueses reconhecem a importância da água e sabem que, quando há seca, há risco de escassez, mas na prática não poupam água. 62% dos inquiridos admitem que se excedem no "uso abusivo da água". O inquérito revela ainda que cerca de 60% confiam na água que lhes chega.