"Fatura da sorte" fica na Feira, Cascais e Leiria

Em pouco mais de 5 minutos de emissão, o concurso "Fatura da sorte" distribuiu esta quinta-feira 185 mil euros por quatro contribuintes que fizeram chegar ao Portal das Finanças faturas com o seu número de identificação fiscal. O primeiro vencedor a ser conhecido reside em Mafra (distrito de Lisboa) e ganhou 35 mil euros, no âmbito do sorteio regular semanal.

Mas as atenções estavam viradas para os três prémios de 50 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento, porque ontem era dia do segundo sorteio extraordinário anual. A sorte calhou a cupões de contribuintes residentes em Cascais, Santa Maria de Feira e Leiria.

As hipóteses de se ser um dos contemplados eram reduzidas já que nesta edição extraordinária do "Fatura da sorte" foram a jogo 2,19 mil milhões de cupões (que correspondem aos fracionamentos de 10 euros extraídos das faturas que deram entrada no Portal das Finanças de junho em diante).

Para o sorteio regular, de 35 mil euros, a Autoridade Tributária (AT) contabilizou a entrada de 390 milhões de cupões - número em linha com os meses anteriores. Apenas em março e abril deste ano o volume de faturas com NIF comunicadas à AT resultou num número de cupões mais elevado e que foi de, respetivamente, 504 milhões e 492 milhões.

Desde que, em 2013, as empresas passaram a estar obrigadas a emitir sempre fatura e a comunicá-la por via eletrónica ao Fisco, foram enviadas mais de 24 mil milhões de faturas com o NIF dos consumidores. Além do prémio monetário em Certificados do Tesouro, as faturas são o elemento essencial para que os contribuintes possam deduzir despesas ao seu IRS.