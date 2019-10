Fertagus pergunta a utentes se querem menos lugares sentados

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 07:58 Facebook

Inquérito da transportadora do comboio da Ponte 25 de Abril vai decorrer em meados deste mês.

A redução do número de bancos nos comboios da Ponte 25 de Abril pode não passar do papel. A Fertagus está a reavaliar a medida testada numa das 18 unidades da empresa desde o final de maio, para responder ao aumento de 20% da procura de passageiros com a introdução dos novos passes. A transportadora vai ainda perguntar aos utentes se querem comboios com mais lugares de pé ou não.

"Vamos realizar um inquérito aos clientes para perceber o que acham" da retirada dos bancos do comboio", indica fonte oficial da transportadora ao JN/Dinheiro Vivo. Esse questionário "vai decorrer em meados de outubro". Em paralelo, a Fertagus também vai fazer uma contagem ao número de utentes por unidade.

A decisão final da empresa detida pelo grupo Barraqueiro será tomada depois da avaliação dos resultados do inquérito, da contagem e dos eventuais benefícios financeiros desta medida.

Mais oferta

Há duas semanas, a Fertagus reforçou a oferta de comboios com oito carruagens (comboios duplos). Registou-se um aumento de 19 comboios duplos: 11 no sentido Lisboa-Setúbal e os restantes na direção oposta.

Também foram acrescentadas cinco ligações até Setúbal - anteriormente, paravam em Coina. A empresa quer avaliar se este aumento da oferta foi suficiente para responder ao crescimento da procura.

Entre abril e junho, os comboios suburbanos de Lisboa e do Porto transportaram um total de 38,778 milhões de passageiros, o que compara com os 33,377 milhões de utentes que utilizaram este serviço no mesmo período do ano passado.

Como vai ficar

Se a transportadora avançar com as mudanças nos comboios, cada unidade terá mais 48 lugares disponíveis: passará a haver menos 112 lugares sentados e mais 160 lugares de pé.

Isto é possível através da colocação de varões e barras horizontais no "hall" de entrada das carruagens, onde existe uma maior concentração de passageiros.

A Fertagus conta neste momento com 18 unidades UQE 3500, comboios elétricos de dois andares com quatro carruagens, iguais às que a CP utiliza na linha da Azambuja.

Diariamente, circulam 17 das 18 unidades da empresa liderada por Cristina Dourado.

Passes

Navegante

O passe Navegante Metropolitano, disponível na Área Metropolitana de Lisboa, permitiu a cada utilizador poupar, em alguns casos, mais de 100 euros por mês.

Custo anterior

Antes da redução do preço, os passageiros que quisessem viajar nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa pela Fertagus, Carris e Metro de Lisboa teriam de gastar, no máximo, 161,15 euros.

Famílias

Desde 1 de abril, o preço máximo deste passe mensal é de 40 euros. As famílias com três ou mais elementos pagam, no máximo, 80 euros por mês desde o dia 1 de agosto.

Reforço

Mais 20% de passageiros nos comboios

Com a introdução dos novos passes sociais, em abril, a Fertagus registou um aumento de passageiros na ordem dos 20%.



Mais 48 lugares disponíveis de pé

Com as mudanças no interior, cada comboio poderá vir a contar com mais 48 lugares de pé disponíveis.