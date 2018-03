Fisco controla mais pagamentos com cartões

LUCÍLIA TIAGO E RUI BARROSO Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Bancos e entidades que lidam com transferências vão ter de passar a enviar todos os anos declaração mais detalhada às Finanças.

Os pagamentos realizados com cartões dual (crédito e débito), virtuais e pré-pagos (onde se incluem os de refeição) vão passar a integrar os dados que os bancos e entidades que prestam este tipo de serviço estão obrigados a enviar à Autoridade Tributária (AT). O alargamento do controlo do Fisco a este tipo de operações não se fica por aqui e vai também estender-se aos pagamentos e transferências realizadas nos ATM (multibanco), portais dos bancos ou através de aplicações móveis.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui