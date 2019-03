Fisco e câmaras têm de devolver milhões de IMI às eólicas

Carla Sofia Luz Hoje às 08:57 Facebook

Há 109 municípios, sobretudo no Norte e no Centro do país, que terão um corte nas receitas do imposto sobre imóveis (IMI) deste ano por causa da cobrança indevida de IMI aos parques eólicos.

Depois de cinco acórdãos desfavoráveis ao Estado do Supremo Tribunal Administrativo, as Finanças decidiram devolver milhões de euros cobrados desde 2013 e essa fatura com juros de mora será suportada pelas autarquias. A maior fatia desse dinheiro irá para a EDP Renováveis, Finerge e Iberwind.

A estimativa parcial já apurada, que corresponde ao montante total de imposto liquidado por 94 das 109 câmaras entre 2013 e 2018, é de 16 milhões, aos quais acrescerão juros. Falta calcular o valor global das devoluções às empresas gestoras dos parques eólicos. O Governo informou a Associação Nacional de Municípios (ANMP) que as Finanças assumirão a retribuição, porém o dinheiro sairá do bolso das autarquias, uma vez que o imposto é municipal. A Autoridade Tributária começará a fazer o acerto de contas com as câmaras nas transferências do IMI de 2019.