Fisco vai informar empresas sobre a sua saúde financeira

A Autoridade Tributária vai enviar às empresas, até 31 de dezembro de cada ano, indicadores sobre a sua saúde financeira e a menção aos mecanismos a que podem recorrer, segundo um decreto-lei publicado em "Diário da República".

Este diploma, aprovado em Conselho de Ministros em 24 de janeiro, cria o mecanismo de alerta precoce (MAP) quanto à situação económica e financeira das empresas com sede em Portugal e prevê a prestação de informação económica e financeira aos membros dos órgãos de administração numa base anual, a partir de informação do Banco de Portugal analisada pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

O objetivo é ajudar os gestores a tomarem decisões apoiados em análises estatísticas.

Esta medida inclui-se no Programa Capitalizar e o objetivo do Governo com este diploma é o de reforçar os alertas às empresas. É que atualmente a ferramenta disponível no portal do IAPMEI de autodiagnóstico financeiro para as empresas foi utilizada e concluída por apenas um terço das empresas registadas, segundo o decreto-lei.

Assim, "até ao dia 31 de dezembro de cada ano, é enviada pela Autoridade Tributária uma mensagem de correio eletrónico aos membros dos órgãos de administração das empresas", define o diploma.

O decreto-lei entra em vigor esta sexta-feira, pelo que já no final deste ano esta informação será enviada às empresas.