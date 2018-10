Bárbara Silva Hoje às 14:31 Facebook

Empresa diz que já não há contas em atraso. Pagar depois do prazo custará no mínimo dois euros.

A Galp continua a enviar aos clientes faturas com mais de seis meses de atraso. Por outro lado, a empresa começou a cobrar, desde o dia 1, um mínimo de dois euros por cada conta paga pelo consumidor fora do prazo.

Depois de em abril de 2018 ter garantido que seriam eliminados "totalmente" os atrasos na faturação que afetavam os clientes de gás e eletricidade, cinco meses depois - em setembro -, a Galp continuava a enviar contas para pagar com períodos de faturação a abranger quase um ano de consumo energético.

O alerta foi dado ao JN/Dinheiro Vivo por clientes da empresa: num dos casos, o valor da fatura de luz e gás supera os 320 euros, uma dívida acumulada ao longo de 10 meses, entre novembro de 2017 e setembro.

Fonte oficial da empresa garante, no entanto, que "as situações de atraso na faturação que resultaram da migração para a nova plataforma encontram-se totalmente normalizadas", frisando o cumprimento dos "valores-padrão definidos pelo regulador" quanto ao número de reclamações, tempos de atendimento e de resposta. Em abril, a Galp dava conta que os atrasos na faturação estavam circunscritos a 0,01% dos clientes, ou seja, 350 famílias.

Deco admite atrasos

Quanto à Deco, que chegou mesmo a ponderar emitir um alerta sobre a situação prolongada de atrasos de vários meses no envio das faturas da Galp, atesta agora que "o sistema de faturação está operacional". "O grande boom no número de reclamações aconteceu até março de 2018. No entanto, pode existir ainda uma ou outra situação em que os clientes estão a receber uma fatura com acertos desde setembro, outubro ou novembro do ano passado", explicou Ana Sofia Ferreira, jurista da Deco.

Já sobre a recente decisão da Galp de começar a cobrar, desde 1 de outubro, dois euros de valor mínimo de multa em casos de atrasos superiores a 21 dias no pagamento das faturas, a Deco diz que é legal e que o valor é proporcional face à média do custo do serviço prestado. No entanto, a associação de defesa do consumidor vai investigar a forma como a Galp comunicou aos clientes esta alteração aos contratos (sms ou email) e se respeitou a antecedência mínima de 15 dias.

"O valor de dois euros foi calculado com base nos custos de processamento administrativo originados nos casos em que haja atrasos no pagamento das faturas. Esta é uma prática habitual", justifica a Galp.

Perguntas e Respostas

Recebi uma fatura com vários meses de atraso. Devo pagar a totalidade do valor?

As empresas podem cobrar consumos com mais de seis meses e que já prescreveram, diz a Deco. Cabe aos clientes recusar o seu pagamento, evocando a sua prescrição. Depois disso, a empresa é obrigada a retificar. Muitos pagam tudo com medo que seja cortada a luz.

A empresa vai passar a cobrar juros se me atrasar a pagar a fatura. O que devo fazer?

De acordo com a Deco, esta é uma alteração contratual e deve ser comunicada com a devida antecedência e informando os clientes que, caso não concordem com a mesma, podem cancelar o contrato sem quaisquer penalizações. "O cliente entra em mora após o decurso do prazo contratualmente fixado de 21 dias para pagamento das faturas", refere a Galp.

As empresas podem atrasar-se tanto no envio das faturas?

Quando isso acontece, estamos perante um incumprimento, porque a periodicidade da faturação é uma das condições contratuais, diz a Deco. A ERSE recomenda que seja permitido o pagamento até um máximo de 12 prestações, sem qualquer custo.