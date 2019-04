Gasóleo esgotou em quase todos os postos de Santo Tirso e Trofa

Ana Correia Costa Hoje às 20:38 Facebook

Na Trofa como em Santo Tirso, repete-se o cenário nacional desta quarta-feira: face à procura galopante de gasóleo, o combustível esgotou em quase todos os postos de abastecimento e há filas intermináveis nos pontos de venda que ainda o disponibilizam.

É o caso do posto da Repsol, perto da Escola Secundária D. Dinis, cuja "fila, enorme, já ia em frente ao liceu", na quarta-feira à tarde, levando Filipa Gomes a desistir de abastecer e a tentar a sorte no concelho vizinho, apesar de já ter o "carro na reserva".

A condutora não encontraria, porém, sorte melhor na Galp da Trofa, onde não teve de enfrentar fila, mas, antes, a falta de gasóleo, que ali esgotou ao final da manhã, deixando o posto apenas com disponibilidade de gasolina. "Vamos ter de ir a Espanha? É que em Santo Tirso também já não há. É uma vergonha! E as pessoas, não têm de ir trabalhar? Vamos ficar em casa?", indignava-se Filipa Gomes, ainda sem saber como iria chegar ao aeroporto do Porto para ir buscar o marido.

"Nem ia atestar o carro, como fizeram algumas pessoas, porque penso que há outras que também podem precisar [de abastecer]", lembrou a condutora, que regressou a Santo Tirso sem conseguir gasóleo. Também aí, na Galp que fica junto a uma das entradas da cidade, esse combustível estava esgotado. E "já desde as 23 horas de ontem [terça-feira]", precisou Francisco Silva, funcionário do posto. "Foi quase tudo a atestar o depósito" após o alarme lançado sobre uma possível falta de combustível nos postos de abastecimento. "Agora, como só vendemos gasolina, está mais calmo", constata, enquanto atende os poucos clientes que ali param.

"Peço desculpa, mas o combustível acabou", vai informando Fernando Silva, na Galp da Trofa, onde passara um cliente já sem gasóleo suficiente na viatura para conseguir chegar a Penafiel. "Ainda agora estive em contacto com a Petrogal, e não dão previsões [para a reposição de combustíveis]", referiu o gerente do posto.