Gastos com pessoal aumentaram no valor previsto para todo o ano

Os gastos com pessoal aumentaram mais no primeiro semestre do que o previsto para todo o ano, sendo a única rubrica da despesa com um "comportamento desfavorável", devido sobretudo à despesa com ordenados e salários.

No relatório sobre a evolução orçamental até ao final do segundo trimestre de 2017, em contas nacionais, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) escreve que "as despesas com pessoal constituem a única rubrica que apresenta um comportamento desfavorável em relação ao previsto no Orçamento do Estado para 2017" (OE2017).

Embora o ritmo de crescimento destas despesas tenha desacelerado de 1,1% até março para 0,7% até junho, continua "acima dos 0,5% implícitos no OE2017, apesar de ter beneficiado do efeito decorrente da alteração do regime duodecimal a que está sujeito o subsídio de Natal".

Este aumento homólogo verificado nas despesas com pessoal na primeira metade de 2017 reflete a eliminação integral dos cortes salariais na função pública, a redução do horário normal de trabalho para as 35 horas semanais e o aumento do subsídio de refeição.

Além disso, a instituição liderada por Teodora Cardoso indica que, "apesar do anúncio de uma política de recrutamento assente na contratação de um trabalhador por cada duas saídas nas administrações públicas" e excluindo o impacto do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários no Estado, houve "um aumento do número de trabalhadores do conjunto das administrações públicas de 1,3% face ao período homólogo e de 0,6% desde o início do corrente ano".

O CFP acrescenta que a despesa com ordenados e salários "deverá ficar acima do valor previsto no OE2017", sendo "expectável um desvio desfavorável na despesa com contribuições sociais efetivas, que deverá ser atenuado por um desvio favorável nas contribuições imputadas".

Entre janeiro e junho deste ano, esta componente das despesas com pessoal aumentou 0,5% face ao período homólogo, o que contrasta com uma redução de 0,1% antecipada no OE2017, concluindo o CFP mais uma vez que "o montante inicialmente orçamentado no subsetor da administração central afigura-se insuficiente".

Por outro lado, nos restantes subsetores, "o ritmo de crescimento desta despesa é inferior ao previsto no OE2017" e, no caso da administração local, registou-se mesmo uma diminuição de 0,7%.

No entanto, tendo em conta a evolução registada no primeiro semestre e o facto de metade do subsídio de Natal nas administrações públicas ser paga integralmente em novembro, o CFP diz que "é expectável que a despesa das administrações públicas com ordenados e salários registe um desvio desfavorável em 2017 face ao OE2017, que se estima num intervalo entre 0,2% do PIB [Produto Interno Bruto] e 0,3% do PIB".

O CFP indica ainda que o pagamento de metade do subsídio de Natal em novembro deverá ter um impacto de "aproximadamente 500 milhões de euros" na rubrica 'ordenados e salários' das administrações públicas.

Olhando para a totalidade da despesa das administrações públicas, o CFP indica que, com a informação disponível até agora, esta deverá ter registado "uma diminuição homóloga de 0,5%" na primeira metade do ano, o que compara favoravelmente com um aumento de 4,6% previsto no OE2017.