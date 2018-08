Gestores ganham 46 vezes mais que empregados

Rui Barroso 14 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Desigualdade aumentou nos últimos anos. Há 11 administradores a receber mais de um milhão de euros.

Quase um milhão de euros. É a remuneração média dos presidentes executivos das empresas do PSI 20. Este valor aumentou mais de 40% nos últimos três anos, reflexo dos maiores lucros obtidos pelas empresas da Bolsa. E é 46 vezes mais alto do que o custo médio que as cotadas têm com os seus trabalhadores. Há três anos, essa diferença era de 33 vezes.

