GMG promove evento para reconhecer parceiros

Evento reuniu várias personalidades para uma reflexão sobre o panorama atual da comunicação social do país.

Realizou-se esta quarta-feira no Olissipo Lapa Palace, em Lisboa, o Top Advertiser 2018, evento promovido pela Global Media Group (GMG) que pretende reconhecer a "importância dos seus parceiros na criação de um espaço mediático sustentável e credível".

O evento contou com a presença de várias personalidades do mundo empresarial, da comunicação e do marketing e foi palco de vários momentos de reflexão sobre o panorama atual da comunicação social em Portugal.

Após as intervenções de Daniel Proença de Carvalho (Chairman do GMG), Victor Ribeiro (CEO do GMG) e Luís Ferreira (Diretor-Geral Comercial), seguiu-se um momento de atribuição de troféus simbólicos aos maiores anunciantes do Grupo, como sinal de agradecimento e reconhecimento do mérito pelo papel das empresas e marcas envolvidas no fortalecimento de um do grupo, e do efeito positivo que essas parcerias representam para a sociedade portuguesa.