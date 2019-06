Governo abre guerra com a Comissão Executiva da TAP

Joana Petiz Ontem às 23:56, atualizado hoje às 00:11 Facebook

Governo em brasa, ataques da Oposição, reunião de emergência do Conselho de Administração da TAP, e administradores nomeados pelo Estado convocados para dar explicações.

Este foi o resultado da decisão da gestão da TAP de pagar prémios de desempenho a 180 funcionários, num total de 1,171 milhões de euros, incluindo dois de 110 mil a dois quadros superiores. Uma reação que, mesmo num ano em que a companhia teve prejuízos de 118 milhões, surpreendeu o CEO da TAP.

"Esse plano de prémios poderia até ter sido maior, se tivéssemos tido lucros e não há nada de errado nisso", defendeu Antonoaldo Neves, explicando que a TAP tem hoje uma "cultura de meritocracia", transparente e objetiva, que prevê prémios todos os anos para quem os mereça. "É esta cultura que a faz crescer e gerar rendimento em Portugal. Estou muito seguro daquilo que a TAP tem feito e de como tem evoluído e os trabalhadores merecem o reconhecimento", disse o CEO, lembrando que todos os anos a empresa paga quase 703 milhões de euros aos seus mais de 10 mil trabalhadores.

O Governo reagiu mal à notícia, com António Costa a chegar a afirmar que o modelo de distribuição de prémios decidido pela Comissão Executiva da TAP é "incompatível com os padrões de sobriedade" que devem existir em participadas do Estado. Afirmando não ter sabido da distribuição de prémios antes de esta acontecer, Pedro Nuno Santos, ministro do Planeamento, considerou que a atitude da gestão "constitui uma quebra da relação de confiança entre a Comissão Executiva e o maior acionista da TAP, o Estado português". Acontece que o maior acionista da TAP não tem poder de gestão na companhia.

Recorde-se que a transportadora aérea portuguesa foi vendida em 2015 e, um ano mais tarde, o atual Governo negociou a reversão desse processo, recuperando 50% das ações. Essa metade do bolo, porém, confere-lhe apenas 5% dos direitos económicos da companhia. Significa isto que o acordo assinado manteve o poder executivo, ou seja, todas as decisões de gestão, nas mãos do consórcio de David Neeleman e Humberto Pedrosa (que detém 45% do capital, sendo os restantes 5% dos trabalhadores).

A gestão é privada, sem intervenção do Estado - à exceção de um possível voto de qualidade do chairman (Miguel Frasquilho), nas reuniões da Administração.

"O Estado tem responsabilidades significativas (...), mas uma intervenção muito limitada", avisou em 2018 o Tribunal de Contas, na sua análise à recompra da companhia pelo Estado. No acordo assinado com o Governo, o que se garantiu não foi poder de decisão na gestão, mas a representação do Estado no Conselho de Administração. Nenhum dos seis representantes que o Governo sentou na companhia tem poder executivo.