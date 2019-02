Governo dá a Lisboa o triplo do dinheiro em subsídios para passes

Carla Sofia Luz Hoje às 09:13 Facebook

Lisboa receberá o triplo do apoio do Estado por passageiro do que as 21 comunidades intermunicipais (CIM) do país e quase o dobro do que a Área Metropolitana do Porto.

A partir de 1 de abril, o Governo gastará 157,17 euros por cada cliente de transporte público na capital. No Grande Porto, dará 84,93 euros por utente, enquanto as restantes regiões portuguesas terão direito, em média, a 52,35 euros por cliente.

A distribuição regional do programa de apoio à redução tarifária, que visa baixar o preço dos títulos e aumentar a oferta e a rede de transportes públicos, entrega 70,2% dos 104 milhões de euros disponíveis no Orçamento do Estado para este ano à Grande Lisboa. Destina mais de 73 milhões, o que é o quíntuplo do que atribui à Área Metropolitana do Porto e às 21 CIM, apesar da diferença do número de utilizadores de transporte público não ser tão avassaladora entre os dois grandes centros urbanos.