Governo e ANA ainda sem acordo para o Aeroporto do Montijo

O Governo e a ANA - Aeroportos de Portugal ainda não têm acordo para o Aeroporto do Montijo e a expansão da Portela, desmentindo o que foi anunciado pelo comentador Luís Marques Mendes, na SIC.

Relativamente ao valor do investimento referido pelo comentador - que falou em 1000 milhões de euros -, o Executivo também não o confirmou.

"As negociações estão na reta final mas ainda não há acordo. Assim, o Governo não comenta uma negociação que ainda não está fechada", respondeu fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

