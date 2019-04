Governo intervém para baixar preço das águas residuais no Vale do Ave

Delfim Machado Hoje às 13:31 Facebook

Tarifas subiram 16% em cinco anos, o que esmaga lucros do têxtil. Empresários reuniram-se com tutela e há medidas à vista.

A escalada do preço do tratamento de águas residuais nos concelhos do Vale do Ave é um tema em que o Governo vai intervir. A promessa foi feita anteontem, em reunião com os empresários do setor têxtil, que expuseram as preocupações face aos sucessivos aumentos da tarifa, que subiu 16% nos últimos cinco anos. O ministro João Pedro Matos Fernandes reconheceu que existe um custo exagerado do tratamento de águas residuais e prometeu aos empresários iniciar uma negociação tendente a rever o preço praticado pela Tratave.

Segundo foi aventado na reunião, o custo real do tratamento está estimado em cerca de 45 cêntimos por metro cúbico de água, mas a tarifa está perto dos 65 cêntimos e aumenta, todos os anos, acima do valor da inflação.