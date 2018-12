Governo investe 7,5 mil milhões no metro e em novo metrobus

Carla Sofia Luz Hoje às 12:33 Facebook

Investimento de 7,5 mil milhões de cursos em transportes nos próximos dez anos. É apresentado, esta terça-feira, um roteiro com medidas para reduzir as emissões de gases até 2050.

O Governo vai expandir as redes do metro e investir na criação de linhas metrobus (autocarros que circulam em faixas exclusivas) nas periferias das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e nas cidades com mais de cem mil habitantes entre 2020 e 2030. A descarbonização dos transportes e a crescente eletrificação da mobilidade nas próximas três décadas são duas das principais apostas do Ministério do Ambiente para reduzir as emissões de dióxido de carbono de 68 megatoneladas por ano para 12 megatoneladas anuais em 2050. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica é apresentado hoje, em Lisboa.

O documento - que define as medidas e as metas a cumprir nos próximos 32 anos nas áreas da energia, da agricultura, pecuária e florestas, dos resíduos e dos transportes - prevê a eletrificação de todos os setores, o abandono dos combustíveis fósseis em favor das energias renováveis, com um grande crescimento na produção eólica e solar [ler entrevista]. Na área da energia, um dos primeiros passos é o encerramento das duas centrais de carvão em Sines e no Pego, em Santarém, até 2029. A partir de 2040, as centrais a gás natural também fecharão.

33% dos carros a eletricidade

Os transportes são outro setor estratégico para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Além das três linhas já anunciadas para o Porto e para Lisboa e o programa de apoio à redução tarifária para baixar o preço dos passes em 2019, o ministro do Ambiente garante que o investimento na expansão das redes do metro é para manter a partir de 2020.

"O investimento previsto já nos próximos dez anos tem uma expressão muito grande: 7,5 mil milhões de euros para investir na descarbonização. Será um investimento em ampliação de redes de transporte, na introdução de novos modos, nomeadamente o metrobus nos territórios periféricos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas cidades com mais de cem mil habitantes, e no apoio à eletrificação da frota dos transportes coletivos rodoviários", explica João Pedro Matos Fernandes ao JN, sublinhando que parte da verba destinar-se-á à eletrificação de linhas de comboio.

No cenário adotado pelo Governo e que Matos Fernandes admite ser conservador (tendo em vista que as tecnologias vão amadurecendo ao longo dos anos), 33% dos automóveis serão movidos a eletricidade em 2030. E, em 2040, os ligeiros de passageiros e os veículos autónomos e partilhados assegurarão, pelo menos, um terço da mobilidade. Quanto aos autocarros, a expectativa é de que a eletricidade (baterias a lítio e a hidrogénio) e os biocombustíveis substituam o gasóleo até 2050.

"Atingir a neutralidade carbónica é um desafio enorme, porque é reduzir de seis para um as emissões de gases em Portugal. Hoje, são emitidas quase 70 megatoneladas de dióxido de carbono por ano e temos de reduzir para 12 mega toneladas por ano", indica o ministro. Dentro de 32 anos, todo o dióxido de carbono produzido no país terá de ser removido pela floresta. Atualmente, apenas consegue absorver oito megatoneladas.

A mudança, a que se comprometeu o primeiro-ministro, António Costa, na Conferência do Clima em Marraquexe (Marrocos) em 2016, torna indispensável travar a destruição da floresta. A redução da área ardida é crucial, passando de 155 mil hectares destruídos por ano pelas chamas para um máximo de 68 hectares em 2050.

Ao pormenor

Investir na rede

Para potenciar o investimento na produção solar, a "REN está autorizada a investir em redes de alta tensão no próximo ano". Os distribuidores farão crescer a rede de baixa tensão. O ministro do Ambiente reconhece que terá de haver um grande investimento em redes para chegar a mais eletroprodutores.

Hídrica a descer

As perspetivas do Roteiro para a Neutralidade Carbónica é de que a produção de energia por fonte hídrica baixe 4% em 2040 face a 2020. Matos Fernandes não defende a construção de mais barragens.

Partilha de carros

Haverá um novo modelo de negócio no setor automóvel. Os fabricantes de automóveis não se limitarão a vendê-los, também irão disponibilizá-los. O negócio da partilha aumentará. "Vamos continuar a usar o automóvel, sem termos de ser donos dele", sustenta o ministro.

Energia em casa

Em 2040, os escritórios e edifícios de serviços serão 100% descarbonizados com recurso à eletricidade e à energia solar para aquecer a água. Em 2050, o mesmo acontecerá nas casas.

Subsídios da UE

Também o setor agrícola terá de reduzir as emissões, mas irá fazê-lo a um ritmo menor. O ministro do

Ambiente espera que a Comissão Europeia seja "coerente e que adaptará os subsídios à agricultura e à agropecuária" às políticas que visam a neutralidade carbónica.

Carros elétricos mais caros deixarão de ter apoio do Estado

Ministro entende que não faz sentido estar a proibir a venda de automóveis a gasóleo

O incentivo de 2250 euros à aquisição de automóveis elétricos manter-se-á nos próximos anos e, em 2019, o Governo introduzirá novas regras. Os veículos com um preço superior a 60 mil euros não terão apoio do Estado.

O ministro do Ambiente explica que a expectativa do Governo é de que este incentivo à mobilidade elétrica se mantenha "nos próximo dois a três anos". O Fundo Ambiental terá mais dinheiro (três milhões de euros), o que permitirá apoiar a compra de mais automóveis (cerca de 1250), mas haverá um plafond.

"Veículos com mais de 60 mil euros não terão apoio da nossa parte, porque são viaturas de luxo. Quem tem 70 ou 80 mil euros para comprar um carro elétrico não é por não receber 2250 euros de apoio do Estado que deixará de adquiri-lo", entende o ministro João Pedro Matos Fernandes, que olha com entusiasmo para as estatísticas de venda de elétricos.

"Mais de 3% do parque automóvel novo de 2018 será de automóveis elétricos ou híbridos plug-in. Independentemente da consciência ambiental, as pessoas olham para a mobilidade elétrica como alternativa", continua. Embora reconheça valor nas medidas que perspetivam a proibição da venda de carros a gasóleo e a gasolina a partir de 2040, o ministro crê que não faz sentido estar a ditar essa interdição e incluí-la no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. "Não faz sentido imaginar medidas de proibição de venda, porque a tecnologia a gasóleo vai tornar-se obsoleta", atenta.

Pelas contas do Governo, deixará de haver benefício por se ter um automóvel a gasóleo a partir da década de 30. O mesmo sucederá com os carros a gasolina, a partir de 2040. Os condutores farão as contas e abandonarão progressivamente os carros a combustível fóssil.