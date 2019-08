Dinheiro Vivo Hoje às 17:05 Facebook

As medidas que vão ser adotadas face à greve dos motoristas de mercadorias vão ser anunciadas na tarde desta quarta-feira, numa conferência de imprensa no Ministério do Trabalho.

O Governo decidiu preparar a declaração de situação de alerta devido à crise energética antes da greve dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias, que se inicia na próxima segunda-feira, noticiou o Público.

A declaração de situação de alerta implica a implementação de medidas de caráter excecional.

