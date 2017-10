Governo quer reduzir uso do plástico com apoios às empresas

Hoje às 11:18, atualizado às 13:02 Facebook

O Governo quer desincentivar o uso de produtos de plástico, dando às empresas apoios para diminuir a utilização do material.

Segundo o Ministério do Ambiente, o Governo pretende dissuadir o uso de mais tipologias de sacos plástico e reduzir o uso de produtos de plástico, descartáveis, feitos a partir de matérias-primas fósseis.

Um dos objetivos do executivo, que entregou na sexta-feira à noite a proposta de Orçamento do Estado para 2018 no parlamento, é o apoio às empresas no desenvolvimento de soluções de produto, processo e modelos de negócio que integrem princípios da economia circular.

As medidas passam por um apoio de três milhões de euros na transição para a economia circular e de um milhão de euros para reduzir o uso de plásticos nas empresas.

Está igualmente contemplada a ajuda ao desenvolvimento de agendas de transição regionais para a economia circular de 400 mil euros e a criação de projetos locais com as juntas de freguesia no valor de um milhão de euros.