José Gomes Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, avançou, à margem do Lisbon Mobi Summit, que está previsto um enquadramento legal para os sistemas de "carsharing" e "bikesharing", já previsto no Orçamento do Estado para 2018, de forma a poder ser dado um incentivo fiscal aos utilizadores destes novos serviços de mobilidade.