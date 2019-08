Greve poderá começar a ter impacto nos supermercados no fim da semana

Alexandra Figueira Hoje às 09:58 Facebook

Ao segundo dia, agricultura, panificação, têxtil e distribuição dizem que a greve dos motoristas não teve impacto na atividade. Mas avisam: se se prolongar além do final da semana, começará a ter consequências.

Para já, a violação dos serviços mínimos levou à identificação de 14 motoristas, sujeitos à acusação do crime de desobediência. As comunicações foram feitas à GNR e PSP, cujas forças têm sido obrigadas a trabalhar mais do que 24 horas seguidas.

Na agricultura, a área mais crítica é a fruta, como o pêssego, ameixa, melão, melancia ou tomate de indústria. "Estamos no pico da colheita, são produtos que não podem aguentar no campo", diz Gonçalo Andrade, da Portugal Fresh. Até ao momento, não tem nota de problemas, até porque, antevendo a greve, as explorações prepararam-se - tal como a fileira do leite.