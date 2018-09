Grupo Arriva avança como alternativa à CP

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 00:45 Facebook

Arriva pode acabar com a exclusividade da CP na ferrovia. Empresa quer entrar no transporte ferroviário de passageiros já no próximo ano, com um comboio entre o Porto e a Corunha, em três horas e oito paragens. E já planeia ligação a Lisboa.

A maior empresa de transportes da Europa, Arriva, avançou com uma proposta para exploração da ligação ferroviária entre a Corunha e o Porto, a partir de julho de 2019. A operadora, que está no mercado espanhol há cerca de 20 anos, quer entrar em Portugal com um comboio, que promete seis ligações diárias numa viagem com duração de três horas.

