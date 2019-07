Guerra de preços na luz e no gás com descontos até 20%

Bárbara Silva Hoje às 10:10 Facebook

Mais de 120 mil clientes mudaram de comercializador de eletricidade no mercado liberalizado nos primeiros três meses deste ano, de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

No gás natural, o cenário é idêntico: em março, 1,3% do total de clientes em mercado livre (quase 16 mil de um total de 1,2 milhões) optaram por outro fornecedor.

A ERSE admite uma "tendência crescente de mudanças de comercializador no quadro do mercado livre". A explicar este fenómeno está uma guerra de preços, com tarifas cada vez mais competitivas, que oferecem aos consumidores descontos que vão desde os 2% aos 20%, de acordo com a recolha feita pelo JN/Dinheiro Vivo junto das principais comercializadoras.

A aposta da EDP, o principal operador em número de clientes (80%), está na venda de serviços adicionais, por isso os maiores descontos são de 6% na luz e 6% no gás (válidos até agosto de 2020), com a contratação do serviço "Funciona" (por um mínimo de 12 meses), que soma uma redução de 50% no preço das três primeiras mensalidades. Sem este serviço adicional, terá um desconto de 2% na eletricidade e 5% no gás, sobre o valor total da fatura, excluindo taxas e impostos.

Já a Galp aposta em descontos cruzados entre luz, gás, combustíveis e compras no supermercado, para adesões até 15 de agosto de 2019 e válidos durante um ano. Os maiores descontos no total da fatura surgem com o plano Galp Continente, e podem variar entre 7% e 10% na luz e gás. Acrescenta-se mais 2% de desconto com a adesão a um serviço de assistência. Nos combustíveis, o desconto é de 14 cêntimos por litro, através de um cupão emitido em compras superiores a 30 euros no Continente e rebatível em abastecimentos até 60 litros.

12% de desconto "para sempre" com a tarifa e-Luz&Gás. Esta é uma das ofertas atuais da espanhola Endesa, desde que a contratação seja feita online. Já a tarifa Quero+Luz promete um desconto até 14%. A lógica é "quantos mais produtos, mais descontos": 3% ao contratar a tarifa, 6% no primeiro ano de contrato, 1% por aderir ao débito direto, 1% por aderir à fatura digital, 1% por contratar gás e 2% com serviços. A guerra de preços parece estar para durar e o consumidor agradece.

Outros dados

Menos 10% no gás

A Goldenergy anunciou uma redução de 10% nas tarifas de gás com mais 20% de desconto no termo fixo. Na eletricidade, os descontos são na potência contratada e válidos para adesões online: menos 20% na tarifa simples e menos 10% na bi-horária.

Pré-pagos são novidade

Os pacotes de luz e gás pré-pagos da Endesa oferecem uma mensalidade grátis a cada renovação e um euro de desconto todos os meses. Podem ser contratados até esta segunda-feira, 15 de julho.

Energia verde

A Iberdrola oferece 11% de desconto no Plano Casa, com energia 100% verde. A redução sobre para 13% com serviços adicionais.