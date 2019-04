Há em Setúbal um posto onde não faltou combustível

Rogério Matos Hoje às 18:04 Facebook

Pela cidade de Setúbal veem-se postos de gasolina com pinos a impedir a entrada, mas há um posto onde nunca faltou nem gasóleo nem gasolina.

A REnergia no Faralhão, às portas da cidade, tem sido nestes dias um oásis para os condutores. Aqui não há limites de combustível para cada viatura e quem aparecer com jerrycans pode encher à vontade. "Temos a nosso serviço de abastecimento próprio e quando vemos que o combustível está a entrar na reserva, resolvemos o problema no imediato", diz a gerente Maria Nascimento.

Por estes dias a fila chegou a atingir quase dois quilómetros, mas ninguém ficou sem combustível. Na quarta-feira à noite, o posto deveria fechar às 21 horas, mas foi preciso chamar a autoridade para impedir que novos carros se colocassem em espera.

Ainda assim, a última viatura saiu abastecida ja passava da meia-noite. Já na tarde desta quinta-feira, Francisco Rocha, residente em Setúbal, esperou cerca de uma hora na fila. "A correria a este posto tem sido inacreditável", refere o setubalense, em sintonia com a funcionária Vera Pederneira que com um sorriso no rosto atende os clientes neste posto do Faralhão.