Hilux comemora meio século com versões especiais

A Toyota Hilux comemora, este ano, o 50º aniversário do seu lançamento. Aproveitando a Baja Portalegre 500 (onde o piloto da casa, João Ramos se sagrou vencedor do Campeonato Nacional de Todo o Terreno), a marca apresentou as novas versões da pickup mais vendida no nosso país nos últimos cinco anos.



Desde logo o acrónimo High Luxury (Alto Luxo) começou a conquistar clientes em todo o mundo, apesar de só em 1978 ter ganho uma versão de tração integral. Dss versões agora apresentadas da Hilux, a pickup mais vendida no nosso país nos últimos cinco anos, destaca-se a topo de gama - a Premium Edition - disponível em cabine dupla e caixa automática, com cinco ou três lugares e um elevado nivel de equipamento.

A "Premium" tem jantes em liga leve de 18 polegadas, faróis LED, bancos em pele, sendo os dianteiros aquecidos, ar condicionado automático, aviso de saída de faixa de rodagem, sistema de pré-colisão e de reconhecimento de sinais de trânsito. Somam-se as inserções em cromado e em piano black ao longo do habitáculo (tablier, quartelas das portas, volante e alavanca de velocidades), uma grelha em preto com moldura cromada e um novo design do parachoques e dos faróis dianteiros. O preço desta versão oscila entre os 42.450 euros (três lugares) e os 47.950 euros (cinco lugares).

Há ainda três edições especiais, a Challenge (preços entre os 35.269 e os 41.804 euros), que se distingue pela cor (branco Antártida), rol-bar preto, proteção frontal e faróis de nevoeiro, entre outras características, a Overland (43,351 euros), que dispõe, entre outros itens, de uma tenda no tejadilho, uma arca frigorifica, gancho de reboque e caixa de ferramentas, entre outros. A última edição é a Invincible 50, com proteção frontal, proteção interior da caixa de carga, rollbar preto, alargadores e degraus laterais em preto. Está disponível em versões 4x2, ao preço de 34.129 euro, e 4x4, que custa 44.179 euros.

Todos os modelos utilizam o motor 2.4D-4D, de 150 cavalos e 400 Nm de binário e estão disponíveis desde os 26.640 euros (versão de trabalho e apenas duas rodas motrizes).