Hotelaria prevê a maior receita de sempre em época de Páscoa

É certo que o fim de semana da Páscoa é sempre um balão de oxigénio para os estabelecimentos hoteleiros em período de época baixa, mas nunca como este ano as previsões foram tão otimistas ao nível da receita.

O inquérito realizado no final de março pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), entidade mais representativa do setor em Portugal, mais de 80% dos empresários esperam um fim de semana de Páscoa com melhor ou igual receita que em 2018, sendo que 64% admitem uma subida.

À exceção da Madeira, todas as regiões indicam que o fim de semana de Páscoa vai ser melhor que o período homólogo do ano anterior em todos os indicadores, exceto na taxa de ocupação e estada média.