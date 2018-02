Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

A Autoridade da Concorrência deu "luz verde" à compra pelo IKEA do Parque Eólico do Pisco, na região da Guarda, alegando não criar entraves à concorrência efetiva no mercado da produção de energia elétrica, segundo um aviso publicado.

A decisão, tomada na quarta-feira, efetiva a compra da "holding" do grupo internacional IKEA à Windpartners Renováveis.

A compra das ações do parque eólico foi efetuada através da subsidiária portuguesa Ikea Portugal - Móveis e Decoração.