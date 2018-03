Imobiliárias nascem ao ritmo de quatro por dia

Ana Margarida Pinheiro Hoje às 08:17 Facebook

Mais de metade das empresas do setor imobiliário a operar em Portugal surgiu nos últimos dois anos.

Quem o viu e quem o vê. O imobiliário está de novo em alta e a promessa de bons negócios faz surgir cada vez mais operadores. Só no ano passado, foram licenciadas 1385 novas mediadoras, mais 30% do que um ano antes. São quase quatro imobiliárias que nascem por dia.

"Em dois anos, registámos um crescimento nas vendas próximo dos 50%. E este aumento do negócio está a fomentar o nascimento de novas empresas. Quem diria há uns anos que isto aconteceria, parece impossível, nós sempre a falarmos de crise, de crise, e agora isto", confidencia Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), que aponta para um aumento das vendas de 30% em 2018.

Ainda se lembra bem dos anos da troika que afundaram centenas de construtoras e deixaram na falência a maioria dos promotores imobiliários. Basta recuar a 2014 para ver que a crise destruía tantas empresas por dia como as que agora pedem legalização ao Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC).

Mas o país mudou. Já não são só os cartões dourados que movem os compradores. Os bancos voltaram a abrir a torneira ao crédito e as famílias, mais confiantes, voltaram a mudar as moradas. Resultado: a procura já supera a oferta em várias zonas de Lisboa e Porto, dando ânimo a quem vive das comissões das vendas (variam entre 3% e 5%).

No final de dezembro do ano passado, contabilizavam-se 5445 mediadoras em atividade em Portugal. Mais de metade (51,3%) nasceram entre 2016 e fevereiro deste ano - os melhores para o setor.

O recorde foi quebrado no ano passado. Entre janeiro e dezembro de 2017, foram atribuídas 1385 licenças para novas mediadoras. Foi o maior número de licenças a serem atribuídas alguma vez em Portugal, pulverizando o máximo de 2016, ano em que foram registadas 1060 empresas. Neste ano, o crescimento continua: só nos dois primeiros meses foram registadas 327 mediadoras, mais do que nos anos de 2011 e 2012 completos.

No entanto, o imobiliário não se resume às empresas que operam de forma legal, lamenta Luís Lima, para quem a proliferação de empresas sem licença e sem obrigações legais é a face mais negativa do boom a que a compra e venda de casa assiste. "Há uma parte do negócio deste mercado que está a ser feita por empresas que não são licenciadas e este é um problema até para o Estado", assume, realçando o papel importante do setor para travar o branqueamento de capitais. "Não pode haver empresas que operem sem licenciamento".

Vendas cresceram 25%

No ano passado, pelas contas da APEMIP, as vendas de imóveis cresceram 25%. A atração internacional tem dado o maior impulso à compra e venda e alimentado a subida dos preços. É um "segmento novo que está em crescimento" e que deverá manter-se no futuro. "Nunca fomos um país de captação de investimento em imobiliário. Espanha era, os EUA eram, e nós, neste momento, estamos em terceiro lugar em captação de investimento".

Não há só empresas novas a surgir no imobiliário. O setor também está a crescer em emprego. No final do ano passado, já empregava mais 11 mil pessoas do que um ano antes. Pela primeira vez, o gabinete de estatísticas nacional confirma a superação da fasquia das 40 mil pessoas a trabalhar em mediadoras, um número que a APEMIP admite ter sido rompido apenas durante os anos de 2007 e 2008, a última grande vaga de compra e venda de casas.