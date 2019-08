Importações de calçado da China duplicam em cinco anos

Ilídia Pinto Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal é o 21.º maior produtor de calçado do Mundo, mas o 19.º maior exportador em volume. Em valor, ascende à 13.ª posição do ranking mundial.

As importações portuguesas de calçado chinês mais do que duplicaram nos últimos cinco anos, para um total de mais de 86 milhões de euros, em 2018, correspondentes a 23,6 mil pares de sapatos. Os dados são do World Footwear Yearbook 2018, a publicação anual da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), que faz a radiografia do setor a nível mundial. Um negócio que movimentou, em 2018, cerca de 127 mil milhões de euros em exportações, um novo recorde absoluto. A produção cresceu 2,7% face ao ano anterior para 24,2 mil milhões de pares, qualquer coisa como 3,1 pares por cada habitante da Terra.

E quase nove em cada dez pares de sapatos foram fabricados na Ásia. A China continua a ser o líder incontestado da indústria, destaca o World Footwear, mas a sua quota de mercado caiu dois pontos percentuais, para 55,8%. No top 10 dos maiores produtores só há um europeu: a Itália.

Aposta no couro

Portugal é o 21.º maior produtor de calçado do mundo, mas o 19.º maior exportador em volume (84 milhões de pares). Em valor, ascende à 13.ª posição do ranking mundial, com 2016 milhões de euros em 2018. O calçado de couro continua a ser a grande aposta dos industriais nacionais, valendo 69% das exportações, e, por isso, Portugal ascende ao 8.º lugar no ranking dos maiores exportadores de calçado de couro. O plástico e borracha e os materiais têxteis valem 13% e 9% das exportações, respetivamente.

E é provavelmente este tipo de produtos que as empresas portuguesas estarão a importar, designadamente da China. Dos 66 milhões de pares de sapatos comprados ao exterior em 2018, pelos quais o país pagou 675 milhões de euros, 40% foi calçado de tecido e 38% de plástico ou borracha.

Espanha continua a ser o principal mercado de importação de calçado, com 32% de quota em volume (21,2 milhões de pares) e 36% em valor (245 milhões de euros), mas em segundo lugar está a China, com uma quota até maior em volume, 36%, correspondente aos 23,6 milhões de pares importados. Nos últimos cinco anos, as compras à China cresceram 107% correspondentes a um aumento de quase 45 milhões de euros.

"É muito frequente existirem, por questões logísticas e fiscais, importações de empresas espanholas, com origem na Ásia, que são realizadas através de Portugal. E o inverso também. Por isso, as importações nacionais com origem em Espanha têm um preço relativamente baixo para o preço médio de exportação espanhol (17,85 euros par). Há calçado com destino a um dos países que passa pelo outro". O que explica que Portugal exporte mais calçado do que o que produz (84 milhões de pares exportados em 2018 contra 80 milhões produzidos), refere o diretor de comunicação da APICCAPS.

"A indústria portuguesa é muito forte no segmento de calçado de couro e, em particular, no calçado de inverno, pelo que não será de admirar que algumas empresas procurem complementar a sua oferta de verão, de sandálias e afins, com produtos importados", explica ainda. Quanto às exportações, nada de novo na tabela dos principais parceiros comerciais, liderados por França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido.