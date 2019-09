INEOS confirma fábrica de todo-o-terreno em Estarreja

Pedro Araújo Hoje às 19:08 Facebook

O INEOS Automotive confirmou que irá começar a produzir um novo 4x4 no País de Gales e investir numa fábrica de retaguarda em Estarreja, tal como o JN avançou no dia 6 de setembro. Esta infraestrutura irá produzir a carroçaria e o chassis do veículo já batizado de Grenadier.

Estarreja vai mesmo acolher uma fábrica automóvel de grandes dimensões para produzir um veículo 4x4 com motor BMW. O grupo inglês INEOS Automotive e o presidente da Câmara acabam de confirmar a notícia dada pelo JN no dia 6 de setembro. O modelo 4x4, inspirado no icónico Land Rover Defender, irá chamar-se Grenadier, após votação dos consumidores no site do projeto que tem o mesmo nome.

O investimento inicial será em torno dos 300 milhões de euros e irá criar até 600 empregos no Eco Parque Industrial de Estarreja. O grupo inglês Ineos criou uma empresa de direito português - a Amazing Wheels -, que já tem escritório instalado no Centro de Negócios do concelho.

Tal como JN referiu na edição de dia 6, a principal fábrica será no País de Gales. Esta quarta-feira, um comunicado oficial do INEOS Automotive confirmou todo o projeto: "O INEOS Automotive confirmou que, paralelamente, irá investir numa fábrica de retaguarda em Estarreja, Portugal. Esta fábrica produzirá a carroçaria e o chassis do Grenadier, trabalhando em conjunto com os parceiros europeus do INEOS".

Dirk Heilmann, CEO da INEOS Automotive e gerente da Amazyng Wheels em Portugal, comentou: "Quero confirmar a produção no Reino Unido, bem como o nosso investimento em Portugal, que é um marco importante para o projeto. Estamos a progredir bem no trabalho de design e engenharia, bem como em nossos planos de marketing e distribuição. Nos próximos meses, esperamos partilhar mais informações sobre o Grenadier e colaborar com fornecedores locais, a comunidade e a região, antes do início da produção em 2021".

Uma excelente notícia para o país e, mais especificamente, para Estarreja. Diamantino Sabina, presidente da Câmara, não se coibiu de dar a novidade na sua página de Facebook.