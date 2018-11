"Invasão" de clientes em loja de Matosinhos para aproveitar promoções

JN Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Uma multidão de clientes invadiu a loja da Worten em Matosinhos, esta quinta-feira de madrugada, devido às promoções anunciadas por ocasião da "Black Friday".

Sexta-feira é só amanhã, mas à boleia da "Black Friday" as marcas aproveitam e estendem as tradicionais promoções a outros dias e até semanas, com algumas lojas a rotular este período como "época Black Friday".

As estratégias para atrair clientes e aumentar as vendas são cada vez mais agressivas. E, esta quinta-feira, a Worten em Matosinhos decidiu estar em funcionamento entre as 0.00 horas e as 2 horas. A abertura de portas ficou marcada pela "invasão" de centenas de clientes.